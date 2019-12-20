На Крещатике группа молодых людей напала на полицейских: 4 правоохранителей в больнице – видео

В центре Киева между агрессивно настроенными молодыми людьми и полицией возникла словесная перепалка, которая переросла в конфликт со стрельбой и использованием слезоточивого газа. Во время него пострадали 4 правоохранителя, 8 молодых людей доставили в отделение полиции.

На месте происшествия работает следственная группа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Киева в фейсбуке.

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Сегодня на улице Крещатик до сотрудников полиции во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных лиц. Они начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт. В ответ на требования полицейских прекратить правонарушение молодые люди применили слезоточивый газ и устроили потасовку,

– говорится в сообщении.

Правоохранители тоже применили слезоточивый газ и осуществили предупредительный выстрел в воздух.

"В настоящее время в управление полиции доставлено 8 участников происшествия для установления их личных данных, предоставления объяснений и выяснения обстоятельств происшествия. Четверо полицейских обратились за медицинской помощью", – говорят в полиции.

Инцидент произошел возле стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.

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