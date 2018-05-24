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На Крещатике неизвестные поиздевались над символикой до финала Лиги чемпионов: фото

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Финал Лиги Чемпионов в Киеве состоится 26 мая
Финал Лиги Чемпионов в Киеве состоится 26 мая / 24 Канал

Накануне финала Лиги чемпионов в Киеве неизвестные порезали баннеры с символикой турнира.

Финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся испанский "Реал" и английский "Ливерпуль", состоится 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве.

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В столицу Украины уже прибывают первые болельщики.

24 мая в Киеве торжественно открывают "Фестиваль чемпионов", в рамках которого до 26 мая состоится немало спортивно-развлекательных мероприятий, посвященных финалу Лиги чемпионов.

В сети появились фото досадного инцидента накануне финала ЛЧ.

Так, очевидцы заметили, что на Крещатике неизвестные дерзко порезали баннеры с изображением символики турнира.

К слову, ранее в сети появились фото, как сдулся огромный мяч, специально установленный к финалу ЛЧ-2018 на Бессарабской площади.

Теги: Новости Украины Новости Киева Лига чемпионов Реал – Ливерпуль
Источник: 24 Канал
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