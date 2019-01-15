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      На Кубе подсчитали убытки от блокады со стороны США в 2018 году

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      Куба подсчитала убытки от санкций США
      Куба подсчитала убытки от санкций США / Фото из открытых источников

      Министр экономики и планирования Кубы Алехандро Хиль рассказал, что ежедневный ущерб экономике страны от торгово-экономического и финансового эмбарго со стороны США в 2018 году составил около 12 миллионов долларов, что негативным образом сказывается на уровне жизни населения страны.

      Об этом сообщило издание Trabajadores.

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      В этом году блокада обошлась экономике нашей страны в 4,3 миллиарда долларов. Если разделить эту цифру на 365 дней, это даст результат примерно в 12 миллионов долларов в день. Сколько экономика может сделать с этими деньгами! Этот ущерб имеет большое влияние на темпы роста в целом, а также на доступность товаров и услуг для населения,
      – заявил Алехандро Хиль.

      США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. Борьба против эмбарго является приоритетом внешней политики карибской страны. С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство государств – членов всемирной организации.

      По данным кубинских властей, "блокада" (так официальная Гавана называет эмбарго) со стороны США за весь период своего действия нанесла ущерб экономике Кубы в размере 134,5 милярда долларов. Если же измерять потери от действующих уже более полувека санкций с учетом обесценения доллара по отношению к золоту, то они достигнут 933 миллиардов долларов.

      Теги: Новости США Санкции Куба
      Источник: 24 Канал
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