На Кубе разбился самолет: проверяется информация о наличии украинцев на борту
Консул Украины проверяет, находились ли украинцы среди пассажиров самолета, который 18 мая разбился на Кубе.
Об этом в Twitter написал официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
Отметим, 18 мая в аэропорту Кубы при взлете разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion. На борту находились 107 человек. По предварительным данным, все они погибли.
"Авиакатастрофа на Кубе. Консул проверяет информацию, могли быть на борту Boeing 737 украинцы", – говорится в сообщении Кирилича.
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Источник: 24 Канал
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