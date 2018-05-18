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На Кубе разбился самолет: проверяется информация о наличии украинцев на борту

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Авиакатастрофа на Кубе 18 мая
Авиакатастрофа на Кубе 18 мая / Фото из соцсетей

Консул Украины проверяет, находились ли украинцы среди пассажиров самолета, который 18 мая разбился на Кубе.

Об этом в Twitter написал официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Отметим, 18 мая в аэропорту Кубы при взлете разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion. На борту находились 107 человек. По предварительным данным, все они погибли.

"Авиакатастрофа на Кубе. Консул проверяет информацию, могли быть на борту Boeing 737 украинцы", – говорится в сообщении Кирилича.

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Теги: Новости Украины авиация Жертвы Аварии и ДТП Катастрофа Куба МИД Украины
Источник: 24 Канал
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