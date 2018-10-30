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      На кубковый матч против "Динамо" закарпатский клуб втрое увеличил количество мест на стадионе

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      Трибуны стадиона ФК "Минай"
      Трибуны стадиона ФК "Минай" / ФК "Минай"

      Футбольный клуб "Минай" из Закарпатской области в среду, 31 октября, сыграет матч 1/8 финала кубка Украины. Соперником будет киевское "Динамо". Несмотря на бешеный ажиотаж вокруг этого матча, в закарпатском клубе решили расширить количество мест на трибуне.

      "Поскольку вместимость нашей арены всего 1300 мест, напротив стационарных трибун будут монтироваться дополнительные посадочные площади. Их будет еще 3000", – сообщили в ФК "Минай".

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      При этом на дополнительную монтированную трибуну билет стоит 250 гривен, на сектора A-B, E-F – 400 гривен. Кроме того, возможности бронирования, предзаказа или приобретения через интернет нет – билеты только в кассе стадиона.

      "Знаем, что цена билета на поединок с "Динамо" значительно, в разы, отличается от стоимости входа на другие матчи. Мы не хотели завышать цены, но учитывая экономическую ситуацию и себестоимость монтажных работ, чтобы обеспечить огромный спрос, который есть сейчас, приняли такое решение", – отметили в клубе.

      Напомним, матч "Минай" - "Динамо" состоится в среду, 31 октября. Начало матча в 14:00. Онлайн-трансляция поединка будет доступна на сайте 24 Канала.

      Теги: Футбол Спорт Новости Закарпатья Динамо
      Источник: 24 Канал
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