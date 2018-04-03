На куличах для украинских бойцов на Донбассе разместили рекламу "Батькивщины": фото

В понедельник, 2 апреля, в Михайловском соборе в Киеве было освящено 5 тысяч куличей для украинских военнослужащих и жителей оккупированных территорий Донбасса. На упаковке куличей были изображены яркие логотипы партии "Батькивщина", при поддержке которой и были приобретены куличи.

Об этом сообщает ТСН.

Сообщается, что в освящении куличей участвовал предстоятель Киевского патриархата Филарет и другие представители духовенства, а также политики, активисты и военные.

Читайте также: Порошенко передал украинским военным необычный подарок от жены: фото

Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева поделилась в Facebook фотографиями, на которых изображены куличи с логотипами "Батькивщины".

"Все бы ничего, но на них партийная символика и атрибутика женщины, которая идет в президенты. Предлагаю слоган: "Ваша мама вас и на войне достанет!", – подписала фотографии журналистка.

На событие отреагировал и известный волонтер Роман Доник, который раскритиковал Киевский патриархат.

УПЦ КП получила поддержку после Майдана и во время войны с Россией. С Россией, одной из самых верных союзниц которой, многие годы оставалась Тимошенко. Они реально думают, что деньги и паски не пахнут? pic.twitter.com/X7v1IlaBTZ — Роман Донік (@donikroman) 3 квітня 2018 р.

В пресс-службе киевской городской организации "Батькивщины" прокомментировали ситуацию с куличами следующими словами: "Мы и раньше передавали куличи на восток АТОвцам. Также освящение. В этом году то же самое – освятили и передали на восток. И в Киеве также мы раздаем куличи малообеспеченным киевлянам. В прошлом году были те же логотипы. Как подпись каждый делает, так и мы определяем, берем на себя ответственность".