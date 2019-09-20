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      На курорте в Турции повар разлил горячее масло на детей из России

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      Двое детей получили ожоги из-за повара в Турции
      Двое детей получили ожоги из-за повара в Турции / e1.ru

      В ресторане отеля курортного города Кестеля повар устроил шоу, но не справился с трюком, и раскаленное масло разлилась прямо на зрителей. Пострадали восемь человек, из которых двое детей.

      Ожоги разных степеней получили восемь отдыхающих в отеле Club Paradiso в Турции. О происшествии сообщает Е1.

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      Из-за неосторожности и невнимательности повара во время финального ужина отдыхающие оказались в больнице.

      Реально люди горели. Сегодня на перевязке кожа вместе с бинтами снималась. Это был ад. Вы не представляете, как ребенок кричал. Он горел, одежда сгорела, но успели снять,
      – рассказал отец обожженных детей.

      Мужчина добавил, что потушить пламя на пострадавших помогали немцы и нидерландцы. А россияне стояли в стороне и снимали происходящее.

      Один ребенок получил ожог 27 процентов кожи. У другого обгорели рука и голова. Сейчас их состояние, по словам медиков, удовлетворительное.

      Отель признал вину и оплатил лечение пострадавшим в клинике, а также билеты на перелет домой.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Дети и несовершеннолетние Криминал
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