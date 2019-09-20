На курорте в Турции повар разлил горячее масло на детей из России

В ресторане отеля курортного города Кестеля повар устроил шоу, но не справился с трюком, и раскаленное масло разлилась прямо на зрителей. Пострадали восемь человек, из которых двое детей.

Ожоги разных степеней получили восемь отдыхающих в отеле Club Paradiso в Турции. О происшествии сообщает Е1.

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Из-за неосторожности и невнимательности повара во время финального ужина отдыхающие оказались в больнице.

Реально люди горели. Сегодня на перевязке кожа вместе с бинтами снималась. Это был ад. Вы не представляете, как ребенок кричал. Он горел, одежда сгорела, но успели снять,

– рассказал отец обожженных детей.

Мужчина добавил, что потушить пламя на пострадавших помогали немцы и нидерландцы. А россияне стояли в стороне и снимали происходящее.

Один ребенок получил ожог 27 процентов кожи. У другого обгорели рука и голова. Сейчас их состояние, по словам медиков, удовлетворительное.

Отель признал вину и оплатил лечение пострадавшим в клинике, а также билеты на перелет домой.