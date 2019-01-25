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      На курорте в Турции пронесся разрушительный торнадо: есть жертвы – фото и видео

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      На курорте в Турции пронесся разрушительный торнадо: есть жертвы
      На курорте в Турции пронесся разрушительный торнадо: есть жертвы / Фото из открытых источников

      В четверг, 24 января, турецкий курорт Анталия атаковал шторм, который сопровождался торнадо, ливнями и сильным ветром. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 2 человека, среди них 13-летняя девочка.

      Один человек пропал без вести, еще около 11 пострадали, говорится на сайте Daily Sabah.

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      Торнадо начался вечером и уже нанес разрушительный ущерб домам, сельскохозяйственным поместьям, многим автомобилям и теплицам в районах Кумлуджа и Финике.

      Всех пострадавших доставили в больницу. Один из них в критическом состоянии.

      Городской глава Анталии Сарыоглу выразил сожаление по поводу инцидента и заявил, что во всем районе продолжаются спасательные работы.

       

      Теги: Дети и несовершеннолетние Жертвы Новости Турции Стихийный бедствия
      Источник: 24 канал
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