На курорте в Турции пронесся разрушительный торнадо: есть жертвы – фото и видео

В четверг, 24 января, турецкий курорт Анталия атаковал шторм, который сопровождался торнадо, ливнями и сильным ветром. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 2 человека, среди них 13-летняя девочка.

Один человек пропал без вести, еще около 11 пострадали, говорится на сайте Daily Sabah.

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Торнадо начался вечером и уже нанес разрушительный ущерб домам, сельскохозяйственным поместьям, многим автомобилям и теплицам в районах Кумлуджа и Финике.

Всех пострадавших доставили в больницу. Один из них в критическом состоянии.

Городской глава Анталии Сарыоглу выразил сожаление по поводу инцидента и заявил, что во всем районе продолжаются спасательные работы.