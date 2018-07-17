На "Лендкрузерах" бабушек и с пивом за рулем: журналисты сняли совместный отдых прокуроров

8 июля на территории спортивного комплекса Национальной академии прокуратуры Украины состоялись финальные соревнования по мини-футболу среди работников прокуратур разных областей Украины на "Кубок Генерального прокурора Украины". Журналисты зафиксировали, как прокуроры приезжали на футбол на автомобилях друзей и ближайших родственников – бабушек, тещ и жен.

Также зафиксировали служебные и незадекларированные авто, пишет Bihus.info.

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Прокурор ГПУ Сергей Павчук приехал на соревнования на автомобиле Mercedes-Benz ML 320. Mercedes записан на 66-летнюю Ангелину Донченко из Яремчи и отсутствует в декларации прокурора. Из недвижимого имущества Павчук задекларировал лишь пользования комнатой на 16 квадратных метров, которая принадлежит ГПУ.



Прокурор ГПУ Сергей Павчук



Авто Павчука

Другой прокурор из ГПУ – Александр Метла – приехал на футбол на Lexus GX 470. Авто задекларированное, но принадлежит не прокурору. В комментарии журналистам "Наших денег" Метла рассказал, что внедорожник дал ему друг, чтобы прокурор присматривал за машиной.

Он хотел его продавать, а я говорю, мол, дай мне. Буду пользоваться, присматривать за ним. Он говорит, что нет вопросов. У него три или четыре их,

– сказал прокурор.

Владелец Lexus, на котором ездит прокурор, – экс-бизнесмен, который вышел из всех фирм, которыми владел.

Заместитель прокурора Киевской области Ярослав Бендик приехал болеть на автомобиле Volkswagen Touareg. Авто записано на его 72-летнюю тещу Марию Лукьяненко. Женщина зарегистрирована как ФОП, занимается розничной торговлей с лотков и на рынках. Другого бизнеса семья не имеет. Вероятно, именно торговля помогла теще прокурора купить зятю и Volkswagen Touareg, и дом под Киевом на 360 квадратных метров, которым также пользуется прокурор. Ранее Автомайдан показывал этот дом.



Ярослав Бендик

На Lexus 350 своей жены приехал другой заместитель главного прокурора Киевской области Игорь Грабец. Жена – судья Хозяйственного суда Светлана Грабец.

Игорь Грабец ездит на авто жены

Начальник отдела прокуратуры города Киева Василий Смитюх приехал на футбол на INFINITI M35. Авто отсутствует в декларации, а его владелец – брат прокурора, экс-нардеп от "Партии регионов" Григорий Смитюх. Во время соревнований журналисты зафиксировали, как прокурор употреблял пиво. После чего уже в нетрезвом состоянии сел за руль.



Начальник отдела прокуратуры города Киева Василий Смитюх (справа)

Начальник отдела прокуратуры города Киева Василий Смитюх (справа)

Главный прокурор Ивано-Франковской областной прокуратуры Александр Стратюк приехал болеть за своих подчиненных на автомобиле Lincoln Navigator. Машину приобрели в начале 2018 года и записали на жену прокурора. Кроме Lincoln, в этом году она стала владелицей трехкомнатной квартиры в новостройке Ивано-Франковска и Toyota. А заработала за весь 2017 год меньше одной минимальной зарплаты – 3200 гривен.

Главный прокурор Ивано-Франковской областной прокуратуры Александр Стратюк

Главного прокурора Киевской области Дмитрия Чибисова журналисты зафиксировали на служебном автомобиле. Зато в интервью журналистам прокурор сообщил, что его на футбол подвез друг, а машина не служебная, а "обычная":

– На чем вы сегодня приехали сюда?

– На обычной машине.

– Вашей?

– Да.

– Служебная?

– Нет, нашей.

– Ваша?

– Нет, ну у меня своей нет. Меня подвозили.

– Кто?

– Сейчас посмотрим...У меня есть работник... Который едет... Он подвозил, он рядом со мной живет.

– То есть, не служебное авто?

– Нет.

Также на служебных автомобилях приехали прокуроры Генеральной прокуратуры, Житомирской областной и прокуратуры города Киева.

Прокуроры приехали на отдых на служебных авто

Первый заместитель Юрия Луценко Дмитрий Сторожук в комментарии журналистам также сообщил, что приехал на служебном авто.

На служебном автомобиле. Я сегодня дежурю по прокуратуре, поэтому приехал. У меня сегодня рабочий день.

Зато журналисты зафиксировали, как Дмитрий Сторожук садится в автомобиль, что записан на компанию ООО "Товарная биржа "Автоком".

Первый заместитель Юрия Луценко Дмитрий Сторожук

Эту компанию хозяйственный суд Киевской области еще в 2011 году признал банкротом. Согласно данным реестра физических и юридических лиц, деятельность фирмы приостановлена. В собственности "Автокома" нет ни автомобилей, ни недвижимости. Это во время процедуры банкротства обнаружил ликвидатор фирмы. Именно он подал в суд отчет, согласно которому у фирмы нет ни денег, ни финансово-бухгалтерской документации, ни движимого и недвижимого имущества.

До 2011 года совладельцами "Автокома" был "Промышленно-инвестиционный холдинг "Богдан", который тогда входил в структуру автомобильной корпорации "Богдан" Петра Порошенко, Игоря Кононенко и Олега Гладковского. Теперь Порошенко – президент, Кононенко – нардеп, Гладковский – в секретариате Совета нацбезопасности и обороны. "Промышленно-инвестиционный холдинг "Богдан" переписали на сына Игоря Гладковского.

В ответ на запрос журналистов относительно служебных автомобилей, которыми пользуется Дмитрий Сторожук, ГПУ предоставила ответ, ссылаясь на закон "Об оперативно-розыскной деятельности".

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