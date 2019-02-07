На людей падают глыбы снега и льда: в Харькове зафиксировали рекордное количество пострадавших

С приходом оттепели с крыш домов начали падать гигантские глыбы снега и льда. Только в Харькове за неделю из-за этого пострадали немало людей.

65-летняя жительница Харькова попала в реанимацию после того как упала с балкона – пыталась сбить сосульки. Женщина получила травму головы, открытый перелом левого предплечья, рваную рану губы и ушибы.

Куда обращаться, если на человека упала сосулька и кто за это будет отвечать – читайте в материале 24 канала

Пострадавшую без сознания нашли на земле прохожие. Местные вспомнили, что в день инцидента крыша действительно была полностью покрыта льдом.



Лед на крыше в Харькове

Врачи говорят, что спасти женщину удалось чудом, однако ее состояние они оценивают как тяжелое.

Это – не первая жертва льда в Харькове. Накануне ледяной кусок упал на мужчину, который заходил в подъезд своего дома. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные рваные раны лица.



Один из домов в Харькове

В середине января в харьковскую больницу привезли женщину, которая вместе с подругой шла праздновать ее день рождения: женщине на голову упала льдина.

А 4 февраля в гаражном кооперативе Харькова, где хранится более тысячи машин, на автомобили упала крыша с тоннами снега, шифером и кирпичом. Пострадали два человека, две машины повреждены дотла.



Снег раздавил 2 машины Hyundai и "Жигули"

Количество сообщений о пострадавших от льда харьковчан в этом году уже побило все рекорды: столько случаев не фиксировали даже в целом в течение нескольких предыдущих лет.

Между тем, в харьковской мэрии разводят руками и убеждают, что и так вовсю борются со льдом: ежедневно более 150 промышленных альпинистов снимают лед и сосульки из домов в городе.