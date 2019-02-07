00:24
7 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия начинает оккупацию Луны. Парад сирийской техники
      Вєсті Кремля
      21:18, 6 февраля
      Вести.UA: Как радикалы победили здравый смысл. Кто из украинцев забрасывал удочку Рыбке
      Вєсті.UA
      19:13, 6 февраля
      Скандал в Донецком медуниверситете: кто обманывал студентов на миллионы долларов
      ЦРУ
      09:00, 6 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы
      Згадати все
      21:40, 6 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      На людей падают глыбы снега и льда: в Харькове зафиксировали рекордное количество пострадавших

      3 Читати новину українською

      С приходом оттепели с крыш домов начали падать гигантские глыбы снега и льда. Только в Харькове за неделю из-за этого пострадали немало людей.

      65-летняя жительница Харькова попала в реанимацию после того как упала с балкона – пыталась сбить сосульки. Женщина получила травму головы, открытый перелом левого предплечья, рваную рану губы и ушибы.

      Куда обращаться, если на человека упала сосулька и кто за это будет отвечать – читайте в материале 24 канала

      Пострадавшую без сознания нашли на земле прохожие. Местные вспомнили, что в день инцидента крыша действительно была полностью покрыта льдом.

      Крига у Харкові
      Лед на крыше в Харькове

      Врачи говорят, что спасти женщину удалось чудом, однако ее состояние они оценивают как тяжелое.

      Это – не первая жертва льда в Харькове. Накануне ледяной кусок упал на мужчину, который заходил в подъезд своего дома. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные рваные раны лица.


      Один из домов в Харькове

      В середине января в харьковскую больницу привезли женщину, которая вместе с подругой шла праздновать ее день рождения: женщине на голову упала льдина.

      А 4 февраля в гаражном кооперативе Харькова, где хранится более тысячи машин, на автомобили упала крыша с тоннами снега, шифером и кирпичом. Пострадали два человека, две машины повреждены дотла.


      Снег раздавил 2 машины Hyundai и "Жигули"

      Количество сообщений о пострадавших от льда харьковчан в этом году уже побило все рекорды: столько случаев не фиксировали даже в целом в течение нескольких предыдущих лет.

      Между тем, в харьковской мэрии разводят руками и убеждают, что и так вовсю борются со льдом: ежедневно более 150 промышленных альпинистов снимают лед и сосульки из домов в городе.

      blog_ava
      Безвизовая карта мира для украинцев: инфографика
      6 февраля
      35142
      Теги: Новости Украины Травмы Чрезвычайное происшествие Новости Харькова
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Наш мир в руках бандитов и убийц: что означает ракетный договор РФ и США
      6 февраля , 23:46 Наш мир в руках бандитов и убийц: что означает ракетный договор РФ и США
      Іван Яковина 57
      Безвизовая карта мира для украинцев: инфографика
      6 февраля , 22:15 Безвизовая карта мира для украинцев: инфографика
      35142
      Главные новости 6 февраля: пресс-конференция Януковича и победа украинских военных
      6 февраля , 22:08 Главные новости 6 февраля: пресс-конференция Януковича и победа украинских военных
      594
      Лидеры "Талибана" снова в РФ или Почему Москва – столица терроризма
      6 февраля , 22:00 Лидеры "Талибана" снова в РФ или Почему Москва – столица терроризма
      Злой Одессит 598
      Лучшие смартфоны января – рейтинг Техно 24
      6 февраля , 21:03 Лучшие смартфоны января – рейтинг Техно 24
      157
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Впервые в Украине изготовили современные протезы нижних конечностей (Фото)
       31 декабря 2014 , 06:05 1
      Террористы обстреляли из "Градов" "своих", — штаб АТО
       11 апреля 2015 , 23:58
      Ренн – Динамо: предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича
       24 октября 2018 , 20:37
      Ракицкий покинул расположение Шахтера
       24 января , 21:03
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук