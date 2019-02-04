На Луценко подали жалобу в дисциплинарную комиссию за участие в форуме Порошенко

На Юрия Луценко пожаловались в квалификационно-дисциплинарную комиссию за участие в форуме Петра Порошенко. Генпрокурору вменяют политическую заангажированность.

Вероятно, это сделал бывший прокурор Запорожской области Александр Шацкий, который имел с ним давний конфликт, сообщает Zn.ua.

Читайте также: Луценко, Медведчук и криминальные авторитеты: какие еще козыри в руках Порошенко

Он считает, что Луценко является политически заангажированным, поскольку не может принадлежать к политическим партиям и публично демонстрировать свои политические предпочтения.

28 января Юрий Луценко побывал на форуме действующего президента Порошенко, где с трибуны рассказывал о достижениях власти и призвал не вестись на популистские заявления кандидатов. После своего выступления Луценко заявил журналистам, что находится в отпуске и просто выразил свою гражданскую позицию.

Видеокомментарий Юрия Луценко относительно визита на форум Порошенко:

Отметим, что в поддержку Порошенко Луценко отметил: "призываю всех голосовать за сохранение сильной, европейской Украины". Но пользователи соцсетей высмеяли это заявление Луценко. Они отметили, что его присутствие на форуме и некоторые фразы имеют явные признаки агитации именно за Порошенко. Подборку реакций в соцсети – читайте в материале 24 канала.