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      На Луценко подали жалобу в дисциплинарную комиссию за участие в форуме Порошенко

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      На Луценко подали жалобу в дисциплинарную комиссию за участие в форуме Порошенко
      На Луценко подали жалобу в дисциплинарную комиссию за участие в форуме Порошенко / 24 канал

      На Юрия Луценко пожаловались в квалификационно-дисциплинарную комиссию за участие в форуме Петра Порошенко. Генпрокурору вменяют политическую заангажированность.

      Вероятно, это сделал бывший прокурор Запорожской области Александр Шацкий, который имел с ним давний конфликт, сообщает Zn.ua.

      Читайте также: Луценко, Медведчук и криминальные авторитеты: какие еще козыри в руках Порошенко

      Он считает, что Луценко является политически заангажированным, поскольку не может принадлежать к политическим партиям и публично демонстрировать свои политические предпочтения.

      28 января Юрий Луценко побывал на форуме действующего президента Порошенко, где с трибуны рассказывал о достижениях власти и призвал не вестись на популистские заявления кандидатов. После своего выступления Луценко заявил журналистам, что находится в отпуске и просто выразил свою гражданскую позицию.

      Видеокомментарий Юрия Луценко относительно визита на форум Порошенко:

       

      Отметим, что в поддержку Порошенко Луценко отметил: "призываю всех голосовать за сохранение сильной, европейской Украины". Но пользователи соцсетей высмеяли это заявление Луценко. Они отметили, что его присутствие на форуме и некоторые фразы имеют явные признаки агитации именно за Порошенко. Подборку реакций в соцсети – читайте в материале 24 канала.

      Теги: Новости Украины Новости политики Юрий Луценко Петр Порошенко ГПУ
      Источник: 24 канал
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