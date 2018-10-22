На Луганщине подорвались мирные жители, тела 4 день не могут забрать с минного поля

Тела двух мирных жителей, которые подорвались возле Золотого, четверо суток назад, до сих пор остаются на минных полях из-за опасности доступа.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на слова начальника пресс-центра объединенного командного пункта ООС Леонида Матюхина.

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Он отметил, что тела погибших лежат на позициях российских войск.

"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации огня обратилась к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и лично заместителю руководителя миссии Александра Хуга, чтобы он вышел на ту сторону, чтобы договориться о том, чтобы забрали тела. Хуг в ответ сообщил, что он примет меры", – рассказал Матюхин.

В Международном комитете красного Креста заявили, что они готовы забрать тела двух погибших, но до сих пор не смогли этого сделать из-за заминированных полей вокруг них.

К слову, накануне в Кабмине озвучили ужасающие цифры о том, что примерно 30% территории Украины требует разминирования.

30 сентября вблизи оккупированной Горловки в результате взрыва погибли трое детей. Двум мальчикам было по 13 лет, еще одному – 12. В больнице сейчас находится четвертый самый младший ребенок. Мальчику – 10 лет.