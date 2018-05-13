На Луганщине поймали мужчину, который подбросил голову барана в авто общественному активисту: фо

В городе Рубежное, что на Луганщине, полиция установила и задержала мужчину, который подбросил пакет с отрезанной головой барана в машину общественному активисту.

Об этом сообщила глава отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

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Отмечается, что 7 мая в полицию города Рубежное обратился местный житель – общественный активист и сообщил о том, что обнаружил в багажнике своего автомобиля, который вечером оставил возле своего дома, пакет, в котором находилась отрезанная голова барана.

Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали мужчину, что совершил данное правонарушение.

Как выяснилось, мужчина накануне подрабатывал, помогая по хозяйству владельцу одной шашлычной. Именно там он и взял отрезанную голову барана. И до того как подкинуть ее в машину активисту, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бегал по городу Северодонецку и этой головой пугал молодых девушек,

– рассказывают в полиции.

Правонарушителем оказался 35-летний местный житель, ранее судимый.

"Мужчина зарабатывает на жизнь случайными заработками. Полиции пояснил, что никаких преступных намерений в отношении активиста не имел, а подбросил пакет в багажник машины, потому что хотел пошутить. Решается вопрос о привлечении задержанного к ответственности", – говорится в сообщении.



На Луганщине мужчина подкинул голову барана в авто общественному активисту

Такими действиями мужчина хотел "просто пошутить"

Мужчину, который совершил преступление, поймали