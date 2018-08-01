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На Луганщине полиция задержала человека, который был участником вооруженного захвата админзданий

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Правоохранители Луганщины задержали участника увлечений админзданий
Правоохранители Луганщины задержали участника увлечений админзданий / Фото из открытых источников

Оперативники Управления уголовного розыска полиции в Луганской области задержали 54-летнего жителя Северодонецка, который вступил в ряды незаконного вооруженного формирования и продолжал службу на руководство фейковых республик во время вооруженного захвата административных зданий Луганска и Луганского пограничного отряда.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Луганской области.

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Отмечается, что правоохранителям удалось задержать жителя Северодонецка, который принимал активное участие в организации массовых беспорядков, а затем и в боевых действиях на стороне врага.

Так, с февраля 2014 боевик принимал активное участие в расшатывании политической ситуации в Северодонецке, выступал на встречах граждан с призывами государственного переворота и проведения референдума,
– говорится в сообщении.

В полиции отметили, что злоумышленник вступил в ряды незаконных вооруженных формирований, воевавших на стороне врага в апреле. Он охранял пленных, выдавал оружие и патрулировал территорию.

Впоследствии мужчина стал гранатометчиками и принимал активное участие в боях вблизи поселка городского типа Райгородка и в захвате луганской воинской части №3035 и Луганского пограничного отряда, во время которого были ранены 11 пограничников.

"После конфликта со своим командиром Павлом Дремов, уехал в Российской Федерации, в Воркуте где находился до 2018 года. Несколько дней назад боевик вернулся на территорию Украины и приехал в Северодонецк, где был задержан полицейскими", – сообщает пресс-служба Национальной полиции Луганской области .

В рамках уголовного производства, открытого по части 4 статьи 264 УК Украины, следователи обратились к следственному судье об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемому избрана мера пресечения содержание под стражей без права внесения залога. В настоящее время проводится досудебное следствие, документируется преступная деятельность задержанного, устанавливаются его связи.

Смотрите видео: На Луганщине полицейские задержали боевика НЗФ "ЛНР"

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Полиция Новости Луганска
Источник: 24 Канал
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