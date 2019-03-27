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      На Луганщине построили мощный завод по производству асфальта

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      Завод итальянской компании MARINI построили на Луганщине
      Завод итальянской компании MARINI построили на Луганщине / Служба автомобильных дорог в Луганской области

      В Северодонецке завершили монтаж мощного асфальтобетонного завода итальянской компании MARINI. Обещают производительность – 240 тонн в час.

      Сейчас продолжаются завершающие работы по окончательной отладке. Впереди проведения экологической экспертизы. Ожидается, что завод заработает на полную мощность уже в апреле-мае 2019-го года.

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      Начальник отдела качества и технического контроля Службы автомобильных дорог в Луганской области Виктор Цыганский отметил, что на заводе есть возможность изготовления различных типов асфальтобетонной смеси.

      Отмечается, что в течение рабочей смены завод сможет производить от 2 до 3 тысяч тонн готового асфальтобетона. Процесс производства полностью автоматизированный. Впрочем, дополнительно, на сервисном обслуживании, предприятия будут привлечены до 40 человек среди которых энергетики, сварщики и механики.

      Все конструкции завода были смонтированы итальянскими специалистами в двухнедельный срок. Завод является экологически безопасным, и соответствует всем европейским нормам. Стоимость завода составляла около 2 миллионов евро.

       

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      Теги: Дороги Новости Луганска Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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