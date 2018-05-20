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На Луганщине во время кошения травы отец и сын подорвались на взрывчатом предмете

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На Луганщине во время кошения травы отец и сын подорвались на взрывчатом предмете
На Луганщине во время кошения травы отец и сын подорвались на взрывчатом предмете / Иллюстративное фото

Инцидент произошел на Луганщине в городе Сватово. Во время кошения травы пострадали отец и сын – телесные повреждения они получили в результате взрыва неустановленного предмета.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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В Сватовский отдел полиции поступило сообщение из районной больницы о том, что в медицинское учреждение госпитализированы 45-летний мужчина с осколочными ранениями рук, ног и туловища и его 19-летний сын с ожогами открытых участков кожи рук, лица, головы и ног,
– говорится в сообщении.

Со слов потерпевших установлено, что телесные повреждения они получили во время покоса травы на огороде по месту своего проживания в результате взрыва неустановленного предмета.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, состояние их здоровья стабильное.

 

Теги: Взрыв Новости Луганска Новости Украины
Источник: 24 Канал
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