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      На Лукьяновке появится новая высотка, а на Осокорках – ТРЦ

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      Новая высотка появится в Лукьяновском районе Киева
      Новая высотка появится в Лукьяновском районе Киева / kievvlast.com.ua

      КГГА выдала разрешения на строительство жилищно-офисного комплекса в Шевченковском районе Киева и нового торгово-развлекательного центра на Осокорках.

      В документах, утвержденных приказами  Департамента градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации, речь идет о строительстве жилищно-офисного комплекса с объектами торгово-развлекательной, рыночной, социальной инфраструктур и паркингами на улице Семьи Хохловых, 8 в Шевченковском районе столицы.

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      Строительные работы будут проводиться на земельном участке площадью более 14 гектаров.

      Согласно градостроительным условиям и ограничениям высота здания должна быть не более 73,5 метров.

      Ранее КГГА выдало градостроительные условия и ограничения на реконструкцию нежилых помещений на улице Срибнокильской, 20-В у станции метро "Осокорки" в Дарницком районе Киева.

      В планах застройщика – построить здесь торгово-развлекательный центр.

      Документы свидетельствуют, что земельный участок площадью 454 квадратных метра под строительство этого ТРЦ был взят в аренду на 25 лет в 2013 году.

      Условная высота проектируемого комплекса – до 26,5 метров.

      Напомним, ранее Министерство культуры Украины  отказало в строительстве 115-метровой многоэтажки на улице Антоновича в центре Киева компании, конечным бенефициаром которой является украинский олигарх Сергей Тигипко.

      Теги: Новости Украины Новости Киева КГГА Новости недвижимости Украины Строительство Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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