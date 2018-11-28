На Лукьяновке появится новая высотка, а на Осокорках – ТРЦ

КГГА выдала разрешения на строительство жилищно-офисного комплекса в Шевченковском районе Киева и нового торгово-развлекательного центра на Осокорках.

В документах, утвержденных приказами Департамента градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации, речь идет о строительстве жилищно-офисного комплекса с объектами торгово-развлекательной, рыночной, социальной инфраструктур и паркингами на улице Семьи Хохловых, 8 в Шевченковском районе столицы.

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Строительные работы будут проводиться на земельном участке площадью более 14 гектаров.

Согласно градостроительным условиям и ограничениям высота здания должна быть не более 73,5 метров.

Ранее КГГА выдало градостроительные условия и ограничения на реконструкцию нежилых помещений на улице Срибнокильской, 20-В у станции метро "Осокорки" в Дарницком районе Киева.

В планах застройщика – построить здесь торгово-развлекательный центр.

Документы свидетельствуют, что земельный участок площадью 454 квадратных метра под строительство этого ТРЦ был взят в аренду на 25 лет в 2013 году.

Условная высота проектируемого комплекса – до 26,5 метров.

Напомним, ранее Министерство культуры Украины отказало в строительстве 115-метровой многоэтажки на улице Антоновича в центре Киева компании, конечным бенефициаром которой является украинский олигарх Сергей Тигипко.