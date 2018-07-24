На Луне могла существовать жизнь – неожиданное заявление ученых

В истории Луны существовало два периода, когда на ее поверхности могла быть жизнь. Об этом говорят ученые из Вашингтонского университета.

Пишет издание Phys.org.



По словам ученых, первый период был сразу после возникновения спутника 4 миллиарда лет назад. Второй период существовал 3,5 миллиарда лет назад, во время пика вулканической активности на спутнике Земли.

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Как предполагают ученые, в эти периоды из недр Луны извергалось большое количество горячих газов, в том числе водный пар. Это могло привести к образованию водоемов на поверхности спутника, что в результате создало бы плотную атмосферу.



Как свидетельствуют снимки, сделанные зондом Chandrayaan-1 и LCROSS, в лунной породе действительно присутствуют молекулы воды. Также на поверхности Луны есть большие объемы водного льда.

Кроме того, как предполагают ученые, Луна на ранней стадии существования могла иметь магнитное поле, которое защищало потенциальную жизнь от солнечного ветра.

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