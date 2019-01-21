На Львовщине 67-летний учитель физкультуры плавает в проруби и бегает по 10 километров

На Львовщине 67-летний Ярослав Треля ежедневно просыпается на рассвете, чтобы побегать или моржевать. Секретами молодости и крепкого здоровья мужчина поделился с журналистами 24 канала.

Он не боится ни холода, ни физических нагрузок, и вот уже полвека занимается спортом, чтобы быть здоровым.

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Его день начинается очень рано: в 5:15, если господин Ярослав планирует пробежать 10 километров и в 6:20, если хочет поплавать в проруби. Со спортом мужчина на "ты" с юношеского возраста. А вот закаляться начал 29 лет назад. К этому подтолкнул недуг. А после закаливаний болезнь как рукой сняло.

Когда только начинал моржевать, Ярослав Трель проводил в воде 20 секунд. Затем постепенно увеличил продолжительность ледяной купели до минуты. Плавая, господин Ярослав мысленно отсчитывает 60 секунд, а в конце ныряет. Предостерегает, что погружаться с головой сразу не стоит, поскольку это может нанести вред здоровью. После купели наш герой все тело не вытирает полотенцем, лишь голову.

Далее мужчина берется за физические упражнения прямо на берегу озера. Акцентирует внимание на тех, которые помогают укрепить позвоночник. После купания Ярослава Треля ждут уроки в школе, где он преподает физкультуру и заряжает своей энергией учеников.