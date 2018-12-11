На Львовщине 97 шахтеров протестуют под землей из-за невыплаты зарплаты

На Львовщине на шахте "Лесная" горняки устроили протест под землей. Они требуют погасить долги по зарплате. За октябрь шахтерам выплатили лишь 48% заработка.

Об этом со ссылкой на председателя регионального объединения Независимого профсоюза горняков Виталия Онижука сообщил председатель профсоюза Михаил Волынец у себя на Facebook-странице.

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Во вторник, 11 декабря, под землей остаются 97 горняков, 45 из них протестуют уже второй день.

Известно, что первыми на поверхность отказались подниматься шахтеры 1-й смены (45 работников), позже к ним присоединились еще 78 горняков 3-й смены. Кроме того, шахтерам 4-й смены администрация предприятия не позволила спуститься под землю.

Независимый профсоюз горняков обвиняет в протестах министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Насалик отвлек на другие цели 240 млн грн, которые были заработаны шахтерами за отгруженную ГП "Львовуголь" продукцию. То есть добытый горняками уголь реализуется через государственную структуру, подчиненную Министерству энергетики. Парадокс заключается в том, что шахтеры за добросовестный труд и максимально возможную добычу угля вместо вознаграждения получили задолженность по зарплате,

— добавил Волынец.

Михаил Волынец сказал, что в Киев планирует приехать делегация от представителей горняков. Они хотят провести переговоры с правительством.

Напомним, в августе 2018 года бастовали шахтеры угледобывающих предприятий Донецкого и Львовско-Волынского бассейнов, которые длительное время не получали обещанные зарплаты и заявляли о готовности идти на Киев. Уже тогда эксперты называли ситуацию в шахтерских регионах страны крайне напряженной.