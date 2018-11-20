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      На Львовщине акция протеста "евробляхеров" прошла с конфликтами и угрозами

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      Протестующие на Львовщине собрались на трассе Киев – Чоп в поселке Розвадов. Там собралось около сотни машин на еврономерах, которые стоят по обе стороны дороги и не пропускают другой транспорт.

      И все же, протестующие пропускали общественный транспорт и машины спецназначения, в частности кареты скорой помощи и милицию.

      Читайте также: Как прошла акция протеста "евробляхеров" в 50-ти городах Украины: фото с места событий

      В основном водители, стоящие в вынужденных пробках, разделяют мнение протестующих, однако есть и такие водители, которые не понимают, почему люди протестуют, потому и конфликтуют с ними. А фурам, которые не хотели стоять в пробках, активисты угрожали пробить колеса.

      Через акцію протесту утворилися кілометрові затори
      Из-за акции протеста образовались километровые пробки

      Добавим, что один раз в час протестующие пропускали часть транспорта, который собрался в пробках за это время. Очередь из машин собралась в несколько километров.

      Во-первых, мы требуем доступное авто для каждого украинца. Ведь обычный работяга не сможет заработать 10, 20, 30 или 60 тысяч, как Южанина, и попивая кофе, купить себе "Мерседес". Он может отложить за год максимум 2-3 тысячи долларов,
      – сказал участник протеста Василий Лопушинский.

      Активисты сообщили, что акция бессрочная. Они будут стоять до тех пор, пока не выполнят их требования. Между тем, с другой стороны трассы они расставили палатку и готовят пищу в котелках и греются огнем, разожженным в бочке.

      На акції протесту люди розклали намет
      На акции протеста люди разложили палатку

      Что предусматривает закон о "евробляхах": смотрите видео

      Напомним, что 8 ноября Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий уменьшение стоимости растаможки в Украине автомобилей на европейской регистрации. Однако владельцев авто на еврономерах не удовлетворил одобренный закон и они продолжили свои протесты.

      Теги: протесты Новости Украины Авто на еврономерах Авто Транспорт Новости Львова
      Источник: 24 канал
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