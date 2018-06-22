На Львовщине активизировались ядовитые змеи: четверо пострадавших

21 июня в реанимацию Сколевской больницы Львовской области поступили четверо пациентов: три женщины и пятнадцатилетняя девочка. Всех укусила карпатская гадюка – это единственная ядовитая змея в этом районе.

Когда жарко и влажно – змеи активизируются.

Читайте также: В метро Киева заметили мужчину с хищным животным: опубликовано фото

"Некоторые пациенты попали без признаков общей интоксикации. Две другие женщины имели признаки интоксикации, выраженную тошноту, рвоту, понос. Но состояние их стабилизировалось", – рассказала и.о. завотделения реанимации Сколевской районной больницы Наталья Козак.

Лечиться пациентки, по меньшей мере, будут еще неделю. В Сколевской районной больнице есть специальное противоядие. Впрочем, его вводят в чрезвычайных случаях. В основном достаточного противоотечной терапии и курса антибиотиков.

Тогда уже встает вопрос выбора, чем лечить. И тогда, как правило, идет симптоматическое лечение. Ну, но это все индивидуально, в зависимости от состояния пациента, в зависимости от назначений врача

– отметила заместитель главного врача Окасна Яремко.

Активизируются гадюки в жару и когда воздух влажный. Могут вылезти наружу и перед летней грозой, чтобы подкрепиться заранее. Спугнуть змею, которая готовится напасть, может шум.

Если змея все же укусила, ни в коем случае нельзя перевязывать конечность жгутом или высасывать яд – через микротрещинки во рту яд может попасть в кровь или желудок. Желательно как можно меньше двигаться, пить много воды и немедленно обратиться к врачу. Обязательно обездвижить тело и как можно быстрее обратиться к врачам.