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На Львовщине активизировались ядовитые змеи: четверо пострадавших

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21 июня в реанимацию Сколевской больницы Львовской области поступили четверо пациентов: три женщины и пятнадцатилетняя девочка. Всех укусила карпатская гадюка – это единственная ядовитая змея в этом районе.

Когда жарко и влажно – змеи активизируются.

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"Некоторые пациенты попали без признаков общей интоксикации. Две другие женщины имели признаки интоксикации, выраженную тошноту, рвоту, понос. Но состояние их стабилизировалось", – рассказала и.о. завотделения реанимации Сколевской районной больницы Наталья Козак.

Лечиться пациентки, по меньшей мере, будут еще неделю. В Сколевской районной больнице есть специальное противоядие. Впрочем, его вводят в чрезвычайных случаях. В основном достаточного противоотечной терапии и курса антибиотиков.

Тогда уже встает вопрос выбора, чем лечить. И тогда, как правило, идет симптоматическое лечение. Ну, но это все индивидуально, в зависимости от состояния пациента, в зависимости от назначений врача
– отметила заместитель главного врача Окасна Яремко.

Активизируются гадюки в жару и когда воздух влажный. Могут вылезти наружу и перед летней грозой, чтобы подкрепиться заранее. Спугнуть змею, которая готовится напасть, может шум.

Если змея все же укусила, ни в коем случае нельзя перевязывать конечность жгутом или высасывать яд – через микротрещинки во рту яд может попасть в кровь или желудок. Желательно как можно меньше двигаться, пить много воды и немедленно обратиться к врачу. Обязательно обездвижить тело и как можно быстрее обратиться к врачам.

Теги: Новости Украины Лечение мир животных Новости Львова
Источник: 24 канал
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