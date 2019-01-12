На Львовщине арестовали российского попа, у которого нашли целый арсенал оружия

На Львовщине суд взял под арест за незаконное хранение оружия священника Русской истинно православной церкви Вячеслава Коновалова, который проживал в селе Бортянин. К слову, в самом дворе дома батюшки построены храм и колокольня, где он служит.

Об этом сообщает ТСН.

Так, у священника во время обыска обнаружили более 40 патронов, пистолет, наступательную боевую гранату РГД-5 с детонатором, рассказал начальника отдела Мостиско-Городоцкой прокуратуры Ярослав Шуст.

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Местные жители рассказали журналистам, что были шокированы таким соседством. Хотя священник жил в селе около 20 лет, местные крестьяне с ним были почти незнакомы.

Знал, что там какой-то московский поп, и все. Такое впечатление, что имели врага у себя под боком,

– говорят крестьяне.

Известно, что священнику 46 лет, женат, есть дети. Его незарегистрированную церковь посещали только несколько человек, в основном – знакомые задержанного. Никакой миссионерской деятельности церковник не вел, а номер телефона, указанный на его странице в соцсети, оказался недействительным.

Теперь священнику грозит до 7 лет тюрьмы.