На Львовщине арестовали российского попа, у которого нашли целый арсенал оружия
На Львовщине суд взял под арест за незаконное хранение оружия священника Русской истинно православной церкви Вячеслава Коновалова, который проживал в селе Бортянин. К слову, в самом дворе дома батюшки построены храм и колокольня, где он служит.
Об этом сообщает ТСН.
Так, у священника во время обыска обнаружили более 40 патронов, пистолет, наступательную боевую гранату РГД-5 с детонатором, рассказал начальника отдела Мостиско-Городоцкой прокуратуры Ярослав Шуст.
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Местные жители рассказали журналистам, что были шокированы таким соседством. Хотя священник жил в селе около 20 лет, местные крестьяне с ним были почти незнакомы.
Знал, что там какой-то московский поп, и все. Такое впечатление, что имели врага у себя под боком,
– говорят крестьяне.
Известно, что священнику 46 лет, женат, есть дети. Его незарегистрированную церковь посещали только несколько человек, в основном – знакомые задержанного. Никакой миссионерской деятельности церковник не вел, а номер телефона, указанный на его странице в соцсети, оказался недействительным.
Теперь священнику грозит до 7 лет тюрьмы.
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