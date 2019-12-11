На Львовщине авто влетело в школьный автобус: пятеро пострадавших
Утром 10 декабря произошло ДТП, в котором пострадали дети. Авто Peugeot лоб в лоб столкнулось с автобусом, в котором ехали дети.
Авария произошла в селе Коростове в Сколевском районе. О ней сообщили в полиции Львовщины.
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От удара пострадали трое школьников в возрасте от 11 до 17 лет. Травмировался и водитель иномарки – 28-летний львовянин и его 24-летняя пассажирка-киевлянка. Все обстоятельства столкновения пока выясняют, полиция возбудила уголовное дело.
Водитель иномарки и его пассажирка пострадали / фото: npu.gov.ua
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