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      24 Канал Криминал Новости криминала и ДТП
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      На Львовщине авто влетело в школьный автобус: пятеро пострадавших

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      В ДТП в Коростове пострадали трое детей и двое взрослых / npu.gov.ua

      Утром 10 декабря произошло ДТП, в котором пострадали дети. Авто Peugeot лоб в лоб столкнулось с автобусом, в котором ехали дети.

      Авария произошла в селе Коростове в Сколевском районе. О ней сообщили в полиции Львовщины.

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      От удара пострадали трое школьников в возрасте от 11 до 17 лет. Травмировался и водитель иномарки – 28-летний львовянин и его 24-летняя пассажирка-киевлянка. Все обстоятельства столкновения пока выясняют, полиция возбудила уголовное дело.


      Водитель иномарки и его пассажирка пострадали / фото: npu.gov.ua

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Криминал Новости Львова Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП Жертвы
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