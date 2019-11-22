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      На Львовщине авто врезалось в группу, которая оформляла ДТП: погиб свидетель

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      Фото с места трагедии / lv.npu.gov.ua

      Двойная авария произошла на Львовщине между селами Лавриков и Гараець Жовковского района. Сначала столкнулись автомобиль "Шкода Фабия" и подвода с лошадьми.

      Вследствие столкновения пострадавших не было, сообщает пресс-служба полиции.

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      Место происшествия оградили светоотражающими конусами, служебный автомобиль полиции стоял с включенным маячком синего цвета.

      Мимо проезжал 50-летний водитель на микроавтобусе "Фиат". Он превысил скорость и влетел в группу, которая оформляла ДТП.

      ДТП на Львівщині
      Двойное ДТП на Львовщине

      Удар был такой силы, что машину отбросило на обочину. Она врезалась в 34-летнего свидетеля, мужчина погиб на месте. Также травмы получили фирман и второй водитель, их забрали в больницу.

      В полиции уже открыли уголовное производство. Виновнику аварии грозит до восьми лет лишения свободы.

      Накануне грузовик во Львове помог заблокировать BMW, водитель которого под наркотиками пытался уйти от патрульных.

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      Автор: Андриана Строцкая
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Жертвы Новости Львова
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