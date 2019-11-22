На Львовщине авто врезалось в группу, которая оформляла ДТП: погиб свидетель

Двойная авария произошла на Львовщине между селами Лавриков и Гараець Жовковского района. Сначала столкнулись автомобиль "Шкода Фабия" и подвода с лошадьми.

Вследствие столкновения пострадавших не было, сообщает пресс-служба полиции.

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Место происшествия оградили светоотражающими конусами, служебный автомобиль полиции стоял с включенным маячком синего цвета.

Мимо проезжал 50-летний водитель на микроавтобусе "Фиат". Он превысил скорость и влетел в группу, которая оформляла ДТП.



Двойное ДТП на Львовщине

Удар был такой силы, что машину отбросило на обочину. Она врезалась в 34-летнего свидетеля, мужчина погиб на месте. Также травмы получили фирман и второй водитель, их забрали в больницу.

В полиции уже открыли уголовное производство. Виновнику аварии грозит до восьми лет лишения свободы.

Накануне грузовик во Львове помог заблокировать BMW, водитель которого под наркотиками пытался уйти от патрульных.