На Львовщине авто врезалось в группу, которая оформляла ДТП: погиб свидетель
Двойная авария произошла на Львовщине между селами Лавриков и Гараець Жовковского района. Сначала столкнулись автомобиль "Шкода Фабия" и подвода с лошадьми.
Вследствие столкновения пострадавших не было, сообщает пресс-служба полиции.
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Место происшествия оградили светоотражающими конусами, служебный автомобиль полиции стоял с включенным маячком синего цвета.
Мимо проезжал 50-летний водитель на микроавтобусе "Фиат". Он превысил скорость и влетел в группу, которая оформляла ДТП.
Двойное ДТП на Львовщине
Удар был такой силы, что машину отбросило на обочину. Она врезалась в 34-летнего свидетеля, мужчина погиб на месте. Также травмы получили фирман и второй водитель, их забрали в больницу.
В полиции уже открыли уголовное производство. Виновнику аварии грозит до восьми лет лишения свободы.
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