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      На Львовщине автобус с детьми попал в ДТП, 14 пострадавших и 1 погибший: фото, видео

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      На трассе Киев – Чоп возле села Дидилов Львовской области столкнулись легковушка, микроавтобус и пассажирский автобус, в котором находились 49 детей и 2 взрослых. ДТП произошло 4 сентября в 20:50.

      В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса – 31-летний гражданин Германии.

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      12 детей 10-12 лет и обоих водителей автобуса госпитализировали в больницу с телесными повреждениями.

      Полицейские установили, что водитель автомобиля "Мерседес Вито", 31-летний иностранец, выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с автобусом "Неоплан" и с автомобилем "Фольксваген Джета".

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      ДТП унесло жизни по меньшей мере 1 человека / Фото: Facebook Сергей Коршняк

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      ДТП произошло 4 сентября в 20:50 / Фото: Facebook Игорь Зинкевич

      В автобусе находились 49 детей и двое взрослых, проживающих в Черниговской области. Также в автобусе было двое водителей возрастом 53 и 66 лет, они жители города Чернигов.

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      Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия / Фото: Facebook Игорь Зинкевич

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      Детей госпитализировали в больницу / Фото: Facebook Игорь Зинкевич

      Игорь Зинкевич в Facebook отметил, что в автобусе ехал танцевальный коллектив.

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      В автобусе находились дети / Фото: Facebook Игорь Зинкевич

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      Погиб водитель микроавтобуса – 31-летний гражданин Германии / Фото: Facebook Игорь Зинкевич

      На месте ДТП работала полиция, 5 скорых и пожарные. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются, правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

      На Львовщине автобус с детьми попал в ДТП, 14 пострадавших и 1 погибший: видео

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Львова Новости Чернигова Жертвы Аварии и ДТП Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
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