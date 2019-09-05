На Львовщине автобус с детьми попал в ДТП, 14 пострадавших и 1 погибший: фото, видео

На трассе Киев – Чоп возле села Дидилов Львовской области столкнулись легковушка, микроавтобус и пассажирский автобус, в котором находились 49 детей и 2 взрослых. ДТП произошло 4 сентября в 20:50.

В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса – 31-летний гражданин Германии.

Читайте также: Страшная авария на мосту Патона в Киеве – жуткие фото, видео и детали

12 детей 10-12 лет и обоих водителей автобуса госпитализировали в больницу с телесными повреждениями.

Полицейские установили, что водитель автомобиля "Мерседес Вито", 31-летний иностранец, выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с автобусом "Неоплан" и с автомобилем "Фольксваген Джета".



ДТП унесло жизни по меньшей мере 1 человека / Фото: Facebook Сергей Коршняк



ДТП произошло 4 сентября в 20:50 / Фото: Facebook Игорь Зинкевич

В автобусе находились 49 детей и двое взрослых, проживающих в Черниговской области. Также в автобусе было двое водителей возрастом 53 и 66 лет, они жители города Чернигов.



Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия / Фото: Facebook Игорь Зинкевич



Детей госпитализировали в больницу / Фото: Facebook Игорь Зинкевич

Игорь Зинкевич в Facebook отметил, что в автобусе ехал танцевальный коллектив.



В автобусе находились дети / Фото: Facebook Игорь Зинкевич



Погиб водитель микроавтобуса – 31-летний гражданин Германии / Фото: Facebook Игорь Зинкевич

На месте ДТП работала полиция, 5 скорых и пожарные. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются, правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

На Львовщине автобус с детьми попал в ДТП, 14 пострадавших и 1 погибший: видео