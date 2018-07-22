На Львовщине автомобиль наехал на четырехлетнюю девочку: ребенок в больнице

На Львовщине в Самборском районе водитель автомобиля наехал на четырехлетнюю девочку, которая перебегала дорогу. Ребенка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

Инцидент произошел в субботу, 21 июля, сообщили в пресс-службе полиции Львовщины. Читайте также: На трассе Киев – Харьков в жутком ДТП погибли два человека: фото 18+ Водитель автомобиля "Фольксваген Т4", 54-летний житель района, совершил наезд на 4-летнюю девочку, которая перебегала дорогу. Потерпевшая была доставлена в больницу, где медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга,

– говорится в сообщении правоохранителей. Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.