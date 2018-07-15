На Львовщине автомобиль с иностранцами съехал с моста и перевернулся

На Львовщине 15 июля около 14.00 часов на автодороге сообщением Тухля – Славское в Сколевском районе автомобиль с иностранцами съехал с моста в кювет и перевернулся. Все пострадавшие госпитализированы, их диагнозы уточняются.

Об этом сообщает пресс-служба полиция Львовщины.

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Как предварительно установили правоохранители, водитель "Мицубиси", 38-летний иностранец не справился с управлением, вследствие чего автомобиль съехал с моста в кювет и перевернулся.

В результате ДТП кроме водителя телесные повреждения получили трое пассажиров авто, также иностранцы, из них одна несовершеннолетняя – 17-летняя девочка,

– отмечают в полиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.



Фото с места ДТП