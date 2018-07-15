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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Львовщине автомобиль с иностранцами съехал с моста и перевернулся

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На Львовщине в ДТП попали иностранцы
На Львовщине в ДТП попали иностранцы / Фото пресс-службы полиции

На Львовщине 15 июля около 14.00 часов на автодороге сообщением Тухля – Славское в Сколевском районе автомобиль с иностранцами съехал с моста в кювет и перевернулся. Все пострадавшие госпитализированы, их диагнозы уточняются.

Об этом сообщает пресс-служба полиция Львовщины.

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Как предварительно установили правоохранители, водитель "Мицубиси", 38-летний иностранец не справился с управлением, вследствие чего автомобиль съехал с моста в кювет и перевернулся.

В результате ДТП кроме водителя телесные повреждения получили трое пассажиров авто, также иностранцы, из них одна несовершеннолетняя – 17-летняя девочка,
– отмечают в полиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.


Фото с места ДТП 

Теги: Новости Украины Новости Львова Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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