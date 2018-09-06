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На Львовщине боец-разведчик выращивает цветочный рай из ирландских роз: видео

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Из разведчика – в садоводы. На Львовщине Андрей Дробит после возвращения с войны начал выращивать ирландские розы. Занимается любимым делом он с вместе с женой. В их теплице расцветает 6 тысяч эустом. А вот Андрей мечтает о настоящем цветочном магазине.

Под музыку в тепле и уюте расцветают семейные эустомы. Выращивать ирландскую розу боец Андрей Дробит взялся вместе с женой. На пустыре возле своего дома обустроил теплицу с капельным поливом. Сначала думал о клубнике, но потом заинтересовался экзотическим цветком и купил 6 тысяч саженцев.

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В 2015 году Андрей пробирался по глубоким тылам врага на Востоке страны. Он был разведчиком. Тогда научился замечать малейшие детали жизни. Вдохновился боец историями успеха собратьев. Говорит, хотя цветы еще не окупили затрат, попробовать собственный бизнес все же стоит.

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Андрей Дробит занялся выращиванием ирландской розы

Жена Андрея шутит, что он ежедневно засыпает ее цветами. В семейном бизнесе она помогает мужу и оформляет праздничные букеты. Но в теплице созревают не только розы. Наряду с цветной плантацией из шести цветов эустомы, – все тыквенные.

У нас растет лимон, малина, лаванда, перец. Имеем также и арбуз,
– рассказал боец-разведчик Андрей Дробит.

Постоянного места сбыта выращенных растений у семьи пока нет. Букеты реализуют собственными силами. Люди покупают ирландские розы в подарок через знакомых и Facebook.

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Боец вдохновился историями успеха боевых собратьев

Семья Дроботов хочет развивать цветочный бизнес. В мечтах – собственный магазин.

Теги: Новости Украины Новости Львова АТО
Источник: 24 Канал
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