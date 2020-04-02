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      На Львовщине боевой снаряд прилетел во двор жилого дома: детали

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      Рядом с Яворовским полигоном снаряд упал во двор жилого дома / Иллюстративное фото

      Боевой снаряд упал во двор жилого дома одного из населенных пунктов в Яворовском районе Львовской области. Именно там в селе Старичи расположен Яворовский военный полигон.

      Впрочем, к счастью, снаряд, который попал во двор жилого дома, не взорвался. Об инциденте сообщает военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины.

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      Из-за того, что снаряд не разорвался, удалось предотвратить и жертвы или пострадавших в результате этого инцидента.

      Сейчас на месте происшествия работают военная служба правопорядка, полиция и спасательная служба. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Новости Львова Взрыв
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