На Львовщине боевой снаряд прилетел во двор жилого дома: детали

Боевой снаряд упал во двор жилого дома одного из населенных пунктов в Яворовском районе Львовской области. Именно там в селе Старичи расположен Яворовский военный полигон.

Впрочем, к счастью, снаряд, который попал во двор жилого дома, не взорвался. Об инциденте сообщает военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины.

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Из-за того, что снаряд не разорвался, удалось предотвратить и жертвы или пострадавших в результате этого инцидента.

Сейчас на месте происшествия работают военная служба правопорядка, полиция и спасательная служба. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.