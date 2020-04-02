На Львовщине боевой снаряд прилетел во двор жилого дома: детали
Боевой снаряд упал во двор жилого дома одного из населенных пунктов в Яворовском районе Львовской области. Именно там в селе Старичи расположен Яворовский военный полигон.
Впрочем, к счастью, снаряд, который попал во двор жилого дома, не взорвался. Об инциденте сообщает военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины.
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Из-за того, что снаряд не разорвался, удалось предотвратить и жертвы или пострадавших в результате этого инцидента.
Сейчас на месте происшествия работают военная служба правопорядка, полиция и спасательная служба. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.
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