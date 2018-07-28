На Львовщине десятилетний мальчик на мотоцикле столкнулся с поездом
В субботу, 28 июля, на железнодорожном переезде в селе Старое Село Пустомытовского района на Львовщине 10-летний мальчик на мотоцикле столкнулся с поездом. Ребенок госпитализирован в одну из больниц Львова.
Установлено, что произошло столкновение кроссового мотоцикла под управлением 10-летнего львовянина и пассажирского поезда сообщением "Киев – Ивано-Франковск", – сообщили в полиции.
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По словам машиниста, парень ехал в шлеме и на звуковые сигналы не реагировал.
Напомним, в субботу, 28 июля, на Львовщине в селе Верхнее Синевидное мужчина, управляя квадроциклом, наехал на троих детей.
Источник: 24 Канал
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