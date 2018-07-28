На Львовщине десятилетний мальчик на мотоцикле столкнулся с поездом

На Львовщине 10-летний мальчик на мотоцикле столкнулся с поездом / Фото пресс-службы полиции

В субботу, 28 июля, на железнодорожном переезде в селе Старое Село Пустомытовского района на Львовщине 10-летний мальчик на мотоцикле столкнулся с поездом. Ребенок госпитализирован в одну из больниц Львова.