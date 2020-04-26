На Львовщине дотла выгорел грузовик Минобороны, погиб мужчина – фото

В городе Судова Вишня во Львовской области, произошел пожар в авто" ЗИЛ", принадлежавшем Министерству обороны Украины. Одного мужчину, находившегося внутри удалось спасти, другой – погиб.

Пожар произошел на грузовой платформе железнодорожного вокзала в грузовике "ЗИЛ 131", которая принадлежит Министерству обороны Украины. Спасателей о возгорании узнали около трех часов ночи, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Когда пожарные приехали на место, весь автомобиль уже был в огне. Из авто успели вывести 53-летнего мужчину. Он получил 60% ожогов 2-3 степеней лица и тела.

Погасив огонь, спасатели обнаружили в салоне грузовика, еще одного мужчину. Он, к сожалению, уже был мертв.



Одного из мужчин обнаружили мертвым в салоне уже после тушения огня / Фото ГСЧС

Пожар локализовали в 03:14 и ликвидировали 03:24. Удалось спасти два соседних автомобили, которые огонь с грузовика мог уничтожить.



Грузовик выгорел дотла / Фото ГСЧС

О причинах возгорания пока ничего неизвестно. Все обстоятельства трагедии будут устанавливать правоохранители.

Где расположен город Судовая Вишня