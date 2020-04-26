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      На Львовщине дотла выгорел грузовик Минобороны, погиб мужчина – фото

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      Грузовик ЗИЛ принадлежал Министерству обороны
      Грузовик ЗИЛ принадлежал Министерству обороны / Фото ГСЧС

      В городе Судова Вишня во Львовской области, произошел пожар в авто" ЗИЛ", принадлежавшем Министерству обороны Украины. Одного мужчину, находившегося внутри удалось спасти, другой – погиб.

      Пожар произошел на грузовой платформе железнодорожного вокзала в грузовике "ЗИЛ 131", которая принадлежит Министерству обороны Украины. Спасателей о возгорании узнали около трех часов ночи, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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      Когда пожарные приехали на место, весь автомобиль уже был в огне. Из авто успели вывести 53-летнего мужчину. Он получил 60% ожогов 2-3 степеней лица и тела.

      Погасив огонь, спасатели обнаружили в салоне грузовика, еще одного мужчину. Он, к сожалению, уже был мертв.

      Судова вишня пожежа
      Одного из мужчин обнаружили мертвым в салоне уже после тушения огня / Фото ГСЧС

      Пожар локализовали в 03:14 и ликвидировали 03:24. Удалось спасти два соседних автомобили, которые огонь с грузовика мог уничтожить.

      Авто Львів
      Грузовик выгорел дотла / Фото ГСЧС

      О причинах возгорания пока ничего неизвестно. Все обстоятельства трагедии будут устанавливать правоохранители.

      Где расположен город Судовая Вишня

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Жертвы Пожар ГСЧС Новости Львова
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