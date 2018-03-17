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На Львовщине главу города осудила за получение взятки

13:48, сегодня 286 Читати новину українською

Мэра Сколе Владимира Москаля суд приговорил к 6,5 годам с конфискацией имущества. За решетку также попадет и юрисконсультантка горсовета. Ее посадят на 5,5 лет с конфискацией имущества.

Депутат городского совета Сколе рассказала, что срок заключения голове будут считать от 11 августа 2015 года, когда суд избрал ему меру пресечения. Стоит отметить, что под стражей мэр не был, ведь заплатил залог. Сейчас Москаль продолжает исполнять обязанности мэра и готовит апелляцию.

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Срок заключения считается с августа 2015 года. Это был и день залога. Ведь как только Москаля задержали в тот же день или на следующий за него был внесен залог,
— рассказала депутат Сколивского городского совета Оксана Бондар.

Владимира Москаля задержали по подозрению во взяточничестве. Мужчина погорел на получении 18 тысяч гривен еще в 2015 году. Тогда задержали и юрисконсультантку Сколивского городского совета. Тогда чиновники пообещали передать предпринимателю в аренду объект коммунального имущества и уменьшить арендную плату за пользование.

Однако впоследствии Галицкий районный суд отпустил Москаля под залог 48 тысяч гривен и на два месяца отстранил от должности городского головы.

Расследование велось по статьям о получении взятки и подделки документов. По решению суда мэр города получил 6,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности 3 года, а юрисконсультка — 5,5 лет с конфискацией имущества.

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Согласно декларации госслужащего, Владимир Москаль является владельцем четырех земельных участков в Сколевском и Турковском районах и автомобиля ВАЗ 1991 года выпуска.

Теги: Новости Украины Новости Львова Судьи Взятка
Источник: 24 Канал
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