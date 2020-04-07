На Львовщине горит мусорная свалка: с огнем борются десятки спасателей – фото, видео
Во Львовской области 7 апреля вспыхнул пожар на Новояворовской мусорной свалке. Вероятно, огонь распространился от сжигания сухой травы. На месте возгорания работают 70 спасателей.
О масштабном пожаре на свалке во Львовской области сообщил в фейсбуке заместитель главы Львовской ОГА Юрий Холод.
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По информации от ГСЧС, на месте работают 12 пожарных машин, привлечены спасатели из воинской части в Старичах,
– отметил Холод.
Огонь распространился по периметру на примерно 2,5 гектара. По словам заместителя главы ОГА, есть подозрение, что огонь распространился от сжигания сухой травы. Пожар в то же время пытаются погасить 70 спасателей.
Они уверяют, что ситуация находится под контролем. Однако свалка еще некоторое время будет гореть, как минимум до обеда 8 апреля.
Во Львовской области горит свалка / Фото из фейсбук-страницы Юрия Холода
Пожар на свалке во Львовской области: смотрите видео
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