На Львовщине из-за обвала фундамента погиб человек

В субботу, 30 июня, в селе Подзверинец Львовской области в результате обвала фундамента погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС во Львовской области.

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"30 июня в 15:33 к спасателям поступило сообщение о том, что во время реконструкции здания произошло обрушение бетонного фундамента в селе Подзверинец на улице Подлесная, 38, Городокского района", – говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что в результате обвала под обломки попал человек. Они вместе с местными жителями с помощью штыковых лопат вытащили тело мужчины из-под фундамента.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.