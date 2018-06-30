На Львовщине из-за обвала фундамента погиб человек
В субботу, 30 июня, в селе Подзверинец Львовской области в результате обвала фундамента погиб человек.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС во Львовской области.
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"30 июня в 15:33 к спасателям поступило сообщение о том, что во время реконструкции здания произошло обрушение бетонного фундамента в селе Подзверинец на улице Подлесная, 38, Городокского района", – говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что в результате обвала под обломки попал человек. Они вместе с местными жителями с помощью штыковых лопат вытащили тело мужчины из-под фундамента.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Источник: 24 Канал
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