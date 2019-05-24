На Львовщине лифтом раздавило двух человек
В селе Бучалы, что во Львовской области, на складе одного из частных предприятий грузовым лифтом придавило двоих человек. Инцидент произошел еще 22 мая, однако известно о нем стало только сегодня.
Прежде чем достать тела погибших, спасателям пришлось принять меры, чтобы поднять лифт, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Читайте также: В Днепре горели склады: огонь уничтожил тонны гречки
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии