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      На Львовщине лифтом раздавило двух человек

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      Тела погибших смогли достать не сразу
      Тела погибших смогли достать не сразу / ГСЧС

      В селе Бучалы, что во Львовской области, на складе одного из частных предприятий грузовым лифтом придавило двоих человек. Инцидент произошел еще 22 мая, однако известно о нем стало только сегодня.

      Прежде чем достать тела погибших, спасателям пришлось принять меры, чтобы поднять лифт, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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      Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

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      Теги: Чрезвычайное происшествие Новости Львова ГСЧС Жертвы Новости Украины
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