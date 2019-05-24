На Львовщине лифтом раздавило двух человек

В селе Бучалы, что во Львовской области, на складе одного из частных предприятий грузовым лифтом придавило двоих человек. Инцидент произошел еще 22 мая, однако известно о нем стало только сегодня.

Прежде чем достать тела погибших, спасателям пришлось принять меры, чтобы поднять лифт, сообщили в пресс-службе ГСЧС. Читайте также: В Днепре горели склады: огонь уничтожил тонны гречки Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.