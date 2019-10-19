Львовщина против декоммунизации. Четыре года назад название села Андреевка, которое носит имя коммунистического деятеля Ивана Андреева, сменили на Мармузовичи. Но людям такое решение не по вкусу. Они хотят вернуть старое название. Дело дошло даже до суда.

То ли Андреевка, то ли Мармузовичи. Одно село на Львовщине в Бугском районе попало в перечень населенных пунктов, которые нужно переименовать якобы из-за коммунистического названия. Но местная община не соглашается с этим, требуя вернуть старое название.

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До 2016 года село называлось Андреевка, а последние четыре года в документах - Мармузовичи. Населенный пункт декоммунизировали. Но сельсовет остался Андреевским, как, собственно, и школа.

Даже сейчас, когда мы едем с детьми на экскурсию, их спрашивают: откуда вы. Уже после этого переименования они отвечают, что из Андреевки,

– сказала учительница Олеся Семен.

Справка: в книге, которой руководствовался Институт национальной памяти, говорится: село с 1946 года до 2016 года называли в честь директора моторно-тракторной станции Ивана Андреева.

Такую информацию нашел доцент Львовского национального университета Иван Цихоцкий.

У меня просто были знакомые в Институте национальной памяти. Они обратились ко мне, не знаю ли я других населенных пунктов, которые бы подпадали под декоммунизацию. И, собственно, поскольку я родом из Буска и историю села Андреевки прекрасно знаю, я сообщил им эту информацию,

–заметил Цихоцкий.

Доцент Львовского национального университета Иван Цихоцкий

Поэтому юридически село называется "Мармузовичи". Но как указатели, так и органы местного самоуправления свидетельствуют об обратном. Пока собирают документы и обращение в Верховную Раду, чтобы вернуть название "Андреевка", у местных начинается бумажная волокита.

На Львовщине люди требуют вернуть старое советское название села

Местные жители уже имеют на руках согласие сельского и районного советов, чтобы переименовать село обратно на Андреевку. Теперь слово за областными управленцами. Если областной совет согласится на такой аргумент, останется провести решение через Верховную Раду.