На Львовщине мотоциклист наехал на коляску с младенцем и двухлетнюю девочку

На Львовщине, в селе Подгородцы Сколевского района, мотоциклист не справился с управлением и совершил наезд на коляску с младенцем и двухлетнюю девочку.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 июля около 15.30 часов, отмечают в пресс-службе полиции.

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"Водитель мотоцикла "Сабур", 32-летний местный житель, не справился с управлением и зацепил рулем коляску, в которой находилась девочка в возрасте одиннадцать месяцев. Ребенок был доставлен в больницу, где медики диагностировали у нее ушибы. Также травмирована двухлетняя сестра девочки – у нее такой же диагноз. В момент наезда дети находились с мамой на обочине дороги", – сообщили в полиции.

Сам мотоциклист также получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимацию.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 ( нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.