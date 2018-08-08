Полторак наказал армейцев, которые избивали солдат в военной части

На Львовщине наказали пятерых военных чиновников за избиение солдат. Одних уволили с работы, других – лишили звания.

Такое решение приняли в Минобороны после служебного расследования.

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В конце июля в одной из воинских частей на Львовщине разразился скандал. Стало известно, что руководители части регулярно избивали и издевались над солдатами, в результате чего один из контрактников потерял селезенку.

Поэтому заместителя командира воинской части майора Романа Глудика лишили воинского звания, а также прав на льготы. Старшину Сергея Липянина, который избил солдата, уволили из рядов Вооруженных Сил. Еще трое командиров получили служебные предупреждения и выговоры.

Действия майора Глудика и старшины Липянина содержат признаки уголовного преступления, правовое решение по которому осуществляют правоохранительные органы. Министр обороны Украины Степан Полторак отмечает, что командир, который применяет физическое насилие в отношении подчиненного или умышленно не замечает насилия среди личного состава, должен быть строго наказан,

– отметили в сообщении.