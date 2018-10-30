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      На Львовщине нашли новый дом для тысячи бездомных животных

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      Сотрудники коммунального предприятия "Лев" начали в социальных сетях рекламировать своих подопечных. После этого многие люди захотели забрать животных к себе.

      Так, около тысячи бездомных кошек и собак нашли новых хозяев.

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      Мини-лайка Лола попала в коммунальный приют несколько месяцев назад после того как ее сбила машина. Теперь в приюте она учится на собаку-визитера.

      Она работает с кинологом, он учит ее определенным командам. В частности, учит ее быть доброжелательной и не быть слишком резкой, чтобы не пугать детей,
      – рассказала пресс-секретарь коммунального приюта "Лев" Лилия Кузик.

      В приюте есть не только собаки, но и коты.

      "Примерно восемь месяцев назад кошка поступила к нам на стерилизацию, но мы наблюдаем, что она абсолютно ручная. То есть может спокойно жить в семье", – сообщила администратор приюта Ирина Шевченко.

      Притулок для тварин

      Приют для животных "Лев"

      Уже две тысячи ушастых друзей нашли своих хозяев. Перед тем, как отдать зверюшек в новых дом, их вакцинируют, стерилизуют и воспитывают. Сотрудники коммунального предприятия на сайте каждый раз рекламируют четвероногих друзей, которые ожидают своих будущих хозяев.

      Действительно, две тысячи пристроенных собачек и котиков – это очень большое достижение для Украины. Дай Бог, чтобы так было во всех городах нашей страны,
      – сказал городской голова Львова Андрей Садовый.

      Теперь здесь берутся за более трудную задачу – сделать целый город дружественным к четвероногим. В следующие 5 лет приют поможет обустроить 75 площадок для выгула собак.

      То есть подойти к этому вопросу так, чтобы запланировать на 5 лет максимально возможное на данный момент количество участков, чтобы придать им должный юридический статус. Закрепить за ними, собственно, юридически, что это участок для выгула собак, и постепенно их обустраивать,
      – сообщила координатор инициативы Dog-Friendly City Ольга Кириллович.

      Также вскоре в городе создадут крематорий для животных. Им сможет воспользоваться каждый львовянин.

      "На этой неделе будет объявлен тендер на закупку кремационной печи для сжигания трупов животных. И соответственно благодаря этому мы улучшим показатели экологичности в нашем городе", – отметила директор коммунального приюта Оксана Кошак.

      Это даст львовянам возможность цивилизованно и безопасно для здоровья прощаться с пушистыми друзьями.

      Теги: Новости Украины Новости Львова мир животных
      Источник: 24 канал
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