На Львовщине нашли тело женщины, зашитое в мешок

В Стрыйском районе на Львовщине нашли женщину, которая две недели считалась пропавшей без вести. Неподалеку от инцидента обнаружили труп мужчины с порезанной шеей.

31 августа 37-летнюю жительницу села нашли в доме мужчины, тело которого обнаружили неподалеку, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области. Читайте также: В Одесской области нашли тело мужчины с отрезанной головой Рядом с 58-летним погибшим в траве лежала коса, запятнанная кровью. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Смерть женщины трактуют как умышленное убийство, а мужчину подозревают в самоубийстве. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.