На Львовщине нашли тело женщины, зашитое в мешок
В Стрыйском районе на Львовщине нашли женщину, которая две недели считалась пропавшей без вести. Неподалеку от инцидента обнаружили труп мужчины с порезанной шеей.
31 августа 37-летнюю жительницу села нашли в доме мужчины, тело которого обнаружили неподалеку, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области.
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Рядом с 58-летним погибшим в траве лежала коса, запятнанная кровью.
Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.
Смерть женщины трактуют как умышленное убийство, а мужчину подозревают в самоубийстве.
Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
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