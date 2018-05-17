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На Львовщине нашли застреленным офицера: появились детали

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На Львовщине обнаружили застреленным начальника караула: военная прокуратура рассматривает три версии
На Львовщине обнаружили застреленным начальника караула: военная прокуратура рассматривает три версии / Соцсети

Начальник караула, тело которого обнаружили на территории одного из военных городков Львовщины, конфликта с сослуживцами не имел, а выстрелы в него были совершены с его же табельного оружия.

Ранее сайт "24" сообщал, что 17 мая на территории одного из военных городков Львовщины в караульном помещении обнаружили тело начальника караула с двумя огнестрельными ранениями – в области головы и груди.

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Как сообщили в военной прокуратуре, выстрелы были осуществлены из его же табельного оружия – пистолета Макарова, передает ТСН.

Также отмечается, что погибший был старшим суточного наряда, а остальные четверо военнослужащих дежурили в это время на территории своей части. В итоге, один из них услышал выстрелы и прибежал в помещение дежурного городка, где нашел тело капитана и пистолет.

По предварительным данным, конфликта с сослкживцами у военного не было.

"Рассматриваются все версии: рассматривается версия самоубийства, доведение до самоубийства и также умышленное убийства. Другие данные можно будет сказать после результатов экспертиз, проведения допросов и следственно-розыскных действий", – рассказал заместитель военного прокурора Львовского гарнизона Тарас Кохалик.

Напомним, недавно в Киеве 64-летний бывший военный совершил две неудачные попытки самоубийства.

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Самоубийство Криминальные новости Новости Львова
Источник: 24 Канал
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