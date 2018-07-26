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На Львовщине настоящее нашествие слизняков: как бороться со скользкими вредителями

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На Львовщине люди массово страдают от испанских слизней, которые просто оккупировали домашние хозяйства. Специалисты советуют бороться со скользкими вредителями немедленно.

После дождя Леся осматривает клумбу с георгинами. Под каждым кустом по два-три слизня.

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Такие же "толстяки", длиной до десяти сантиметров, а то и больше, скрываются и в траве неподалеку. Едят, жалуется женщина, почти все, что растет на огороде. И так уже пять лет подряд. За такой ущерб слизням – "соленая" месть.

Имею вот такую ​​баночку, в которой засаливаю и уничтожаю их (слизней – 24). Еще покупаю порошок польский, но он дорогой,
– рассказала жительница Винников Леся Щербатая.

Больше всего испанских слизняков перед дождем и в сумеречную пору. Собираются целыми колониями – десятками-сотнями. Как говорят ученые, этот паразит попал в Украину из юго-восточной Польши, на Львовщине его зафиксировали 10 лет назад. Сейчас рыжий вредитель колонизирует едва ли не все европейские страны.

Можно даже специально положить где-то дощечку, полить вокруг нее водой, и слизняки там попрячутся. А когда поднимете - там их много, тогда чисто механически уничтожаете их,
– сказал научный сотрудник научно-природоведческого музея Нина Гураль-Сверлова.

Делать такое со слизнями специалисты советуют уже. Ведь лето – один из периодов их пиковой активности. Откладывать же яйца слизни будут осенью.

К слову, фермер из Винницкой области Дмитрий Бутенко начал довольно необычное для Украины хозяйство – он разводит улиток. Несколько лет назад в руки мужчины попала книга о традиционных французских деликатесах. Идея выращивания улиток его увлекла.

Автор: Юлия Девда
Теги: Новости Украины Новости Львова мир животных
Источник: 24 канал
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