На Львовщине не разминулись автобус и легковушка, есть погибший: фото страшного ДТП
В среду, 21 ноября, рано утром на автодороге Тернополь – Львов – Рава-Русская в Золочевском районе произошла авария с участием пассажирского автобуса.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Львовской области.
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На скорости столкнулись автобус, который осуществлял перевозки между Украиной и Польшей, и авто Citroen Berlingo. Последнее вылетело в кювет и врезалось в памятник, который установили в знак памяти погибших здесь в июле 2015 года известного певца Владислава Левицкого и его сестры с племянницей.
Авария на Львовщине
Находившийся за рулем 38-летний водитель легковушки погиб на месте. Его тело из машины пришлось доставать специнструментами.
Авария на Львовщине
Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.
Сейчас устанавливают обстоятельства ДТП.
Авария на Львовщине
Видео аварии на Львовщине
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