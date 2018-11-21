На Львовщине не разминулись автобус и легковушка, есть погибший: фото страшного ДТП

В среду, 21 ноября, рано утром на автодороге Тернополь – Львов – Рава-Русская в Золочевском районе произошла авария с участием пассажирского автобуса.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Львовской области.

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На скорости столкнулись автобус, который осуществлял перевозки между Украиной и Польшей, и авто Citroen Berlingo. Последнее вылетело в кювет и врезалось в памятник, который установили в знак памяти погибших здесь в июле 2015 года известного певца Владислава Левицкого и его сестры с племянницей.



Авария на Львовщине

Находившийся за рулем 38-летний водитель легковушки погиб на месте. Его тело из машины пришлось доставать специнструментами.



Авария на Львовщине

Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

Сейчас устанавливают обстоятельства ДТП.



Авария на Львовщине

Видео аварии на Львовщине