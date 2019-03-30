На Львовщине неизвестный испортил десятки избирательных бюллетеней

На Львовщине неизвестный испортил 180 избирательных бюллетеней. Полиция открыла уголовное производство.

В Каменка-Бугский отдел полиции поступило сообщение, что председатель одной из участковых избирательных комиссий ошибочно испортила 180 бюллетеней для голосования. Инцидент произошел 28 марта.

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Она поставила штамп "Выбыл" напротив фамилии одного из кандидатов на пост президента Украины, поскольку считала, что он снялся с выборов .

Уголовное производство открыли по статье о "предоставлении ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов". Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

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