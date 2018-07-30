На Львовщине объявили подозрение депутату, который насмерть сбил велосипедистку

На Львовщине объявили подозрение депутату города Сокаль, который насмерть сбил велосипедистку. Василию Петрушке инкриминируют совершение аварии в состоянии алкогольного опьянения, который сбил 72-летнюю женщину насмерть.

По предварительной версии Нацполиции, 43-летний чиновник на Fiat выехал на встречную полосу и врезался в велосипедистку. Он протянул ее на капоте еще 60 метров, затем врезался в рейсовый автобус.

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Дочь погибшей рассказала, что ее 72-летняя мама как раз возвращалась на велосипеде из церкви, и на дороге ее обогнал рейсовый автобус сообщением Тернополь – Червоноград.

Люди рассказали, что заметили за депутатом нечеткие движения. В крови Василия Петрушки обнаружили 1,6 промилле алкоголя. Это в восемь раз больше разрешенной нормы. Сейчас депутат находится в Сокальской больнице под стражей. Там он работает и стоматологом. Тело женщины в морге, родные погибшей ждут решения суда, чтобы похоронить маму.