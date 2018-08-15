На Львовщине обнаружили опасную находку времен Второй мировой

14 августа в Львовской области работники ГСЧС обнаружили и уничтожили 22 реактивных снаряда времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Боеприпасы калибра 158,5 миллиметров были найдені в селе Торгов Золочевского района во время прогулки в лесу, на расстоянии всего лишь 200 метров от жилых домов.

"Также 14 августа в 9:57 к спасателям поступило сообщение, что в селе Тростянец Золочевского района во время проведения земляных работ на расстоянии 10 м от жилых домов, нашли 5 предметов, внешне похожих на артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны", – говорится в сообщении.