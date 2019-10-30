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      На Львовщине очередной скандал из-за срыва отопительного сезона

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      Отопительный сезон в Новом Роздоле на Львовщине, так и не стартовал. Более того, коммунальщики не начали даже готовиться к нему. Люди просто отказываются выходить на работу, ведь им уже несколько месяцев не платят зарплаты. Потому что у предприятия, которое управляет ТЭЦ, не имеют на это денег.

      Еще в начале 2018 года Новороздольскую ТЭЦ арестовал суд по делу о краже газа. Тогда она принадлежала фирмам братьев Дубневичей. После ареста государственное агентство избрало временного управляющего – киевскую фирму "Гарант Энерго М".

      К слову: В Украине отопительный период начался во всех областях: где все еще существуют проблемы

      Работники, которые поувольнялись с ТЭЦ, рассказали, что работать пойдут только тогда, когда долги погасят полностью. И даже когда это произойдет, для запуска тепла нужно будет минимум две-три недели.

      дубневичі
      Ярослав и Богдан Дубневичи, которым принадлежала Новороздольская ТЭЦ

      Тем временем жители Нового Роздола готовятся обогревать свои жилища самостоятельно.

      Я уже взял у городского совета решение на дополнительное отопление – электрическое или газовое. Теперь надо от газовой службы брать решение и пробовать делать свое отопление,
      – пояснил житель Нового Роздола Тарас Герич.

      25 октября областная администрация выделила почти два миллиона гривен на запуск отопительного сезона. А 24 октября областной совет увеличил свой резервный фонд еще на 14 миллионов. Часть из него пойдет на Новый Роздол.

      "Мы средства уже направили, остается городская власть, то есть, их инициатива, как они планируют выделять средства. Поэтому до конца недели они должны были бы быть на счетах "Энерго М" для погашения задолженности", – отметил заместитель председателя ЛОГА Юрий Холод.

      К слову, в 2018 году отопительный сезон в городе начался с опозданием.

      В каких городах отопление уже включили?

      Раньше отопление включили на Прикарпатье. В двух больницах Ивано-Франковска тепло запустили еще 4 октября, после начали отапливать почти все учебные заведения. В ряде городов отопление включили в понедельник 7 октября. Так, во Львове подали тепло для садиков, школ, больниц и поликлиник. В Черкассах пустили тепло в батареи всех школ и садиков.

      Де почався опалювальний сезон
      Где начался отопительный сезон / Инфографика Минрегиона

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      Автор: Андриана Строцкая, Юлия Девда
      Теги: Новости Украины Отопительный сезон Нафтогаз Коммунальные услуги Новости Львова
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