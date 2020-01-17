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      На Львовщине остановился подъемник с 25 туристами: видео

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      На Львовщине туристы застряли на горнолыжном подъемнике / ua-travel.info

      Спасатели снимают туристов с подъемника, который остановился на горе Погар в Сколевском районе на Львовщине. Сейчас снять удалось 11 человек.

      О чрезвычайной ситуации сообщили на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

      Читайте также: Во Франции почти сто лыжников застряли на горнолыжном подъемнике: фото и видео

      Об остановке кресельного подъемника на горе Погар спасателям сообщили в 17:00. Спасательные работы все еще продолжаются, привлекли 14 специалистов и 3 единицы техники,
      – говорится в сообщении.

      Пока удалось снять 11 человек. Еще 14 туристов остаются на подъемнике. Предварительная причина остановки – неисправность редуктора.

      витяг львівщина гори
      На Львовщине остановился горнолыжный подъемник / Фото: фейсбук ГСЧС

      Спасатели проводят мероприятия по снятию туристов с подъемника: видео

      Что известно о горе Погар?Горная вершина, расположена в Сколевском районе на Львовщине. На ней есть две бугельные канатные дороги, длиной по 700 – 800 метров каждая.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие ГСЧС Карпаты Новости Львова
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