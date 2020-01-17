На Львовщине остановился подъемник с 25 туристами: видео
Спасатели снимают туристов с подъемника, который остановился на горе Погар в Сколевском районе на Львовщине. Сейчас снять удалось 11 человек.
О чрезвычайной ситуации сообщили на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Об остановке кресельного подъемника на горе Погар спасателям сообщили в 17:00. Спасательные работы все еще продолжаются, привлекли 14 специалистов и 3 единицы техники,
– говорится в сообщении.
Пока удалось снять 11 человек. Еще 14 туристов остаются на подъемнике. Предварительная причина остановки – неисправность редуктора.
На Львовщине остановился горнолыжный подъемник / Фото: фейсбук ГСЧС
Спасатели проводят мероприятия по снятию туристов с подъемника: видео
Что известно о горе Погар?Горная вершина, расположена в Сколевском районе на Львовщине. На ней есть две бугельные канатные дороги, длиной по 700 – 800 метров каждая.