На Львовщине от угарного газа умер ребенок: в дымовом канале нашли птицу
На Львовщине, отравившись угарным газом, умер четырехлетний мальчик. Его мама с отравлением попала в больницу. Когда же газовики начали искать причину трагедии –то в дымовом канале нашли ворона.
Первым тревогу забил отец мальчика – он, по словам соседей, был в командировке. И не мог дозвониться до жены.
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Спасти четырехлетнего Диму не удалось. Его тридцатилетнюю мать с отравлением доставили в больницу. В доме, где случилось горе, всего 12 квартир.
В дымовом канале нашли птицу
В квартире были плита и котел. Газовики, прибыв на место, обнаружили, что тяги в дымовом канале котла не было. Ведь внутри нашли птицу.
Когда сняли патрубок обнаружили посторонний предмет, когда вытащили оказалось, что это ворона. Как она упала туда – это только остается догадываться. Но , конечно, вылетелить она не могла. Угарный газ пошел в помещение,
– рассказал технический директор ПАО "Львовгаз" Павел Сербан.
С начала года во Львове от отравления угарным газом погибли 10 человек. В январе умерла молодая пара туристов из Киева. Вместе с еще двумя друзьями они снимали квартиру в центре Львова.
Спасатели напоминают, угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха. Поэтому рекомендуют чаще проверять технику.
Чем опасен угарный газ
• Угарный газ без цвета, запаха и вкуса. Обнаружить его сложно, и то – лишь с помощью специальных приборов.
• После того, как угарный газ попадает в организм, он соединяется с гемоглобином.
• Как следствие, кровь теряет способность переносить и доставлять кислород тканями.
• Из-за этого человек погибает от удушья.
Главные симптомы отравления угарным газом
Главной причиной массовых отравлений является неправильное обращение с газовыми приборами
И газовики,и медики утверждают: главной причиной массовых отравлений является неправильное обращение с газовыми приборами и неумение вовремя распознать симптомы отравления. Ведь их легко спутать с пищевым отравлением или даже гриппом.
Основные симптомы:
- головная боль,
- утомление,
- отдышка,
- сухой кашель,
- тошнота.
Более серьезные симптомы:
- потеря равновесия,
- потеря зрения,
- нарушение памяти или же потеря сознания.
И все это даже в течение двух часов.
Как уберечься от отравления угарным газом
• Не используйте газовую плиту, чтобы обогреть свой дом.
Не обогревайте дом газовой плитой
• Не устанавливайте вытяжку в помещениях, где есть газовый котел.
Вытяжка и газовый котел не должны быть в одном помещении
* Имейте полезную привычку проверять, исправны ли газовые приборы.
• Регулярно проветривайте помещение, если в них есть эти газовые приборы. А в окне такой комнаты еще и стоит установить так называемый проветриватель, чтобы был постоянный доступ кислорода.
• Если же у вас печное отопление, не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели.
• Трещины в печной кладке или засоренный дымоход могут привести к беде.
• Позаботьтесь о хорошей вентиляции. Это касается и квартир, и жилых домов, и гаражей.
Проверяйте вентиляции в доме
• Автолюбители, работающие в гараже с включенным двигателем тоже подвергают себя опасности.
Осторожно работайте в гараже
• А чтобы быть полностью спокойным, купите специальный прибор – индикатор, который сигнализирует в случае утечки газа и угарного газа.
Индикатор угарного газа
Элементарная внимательность и соблюдение правил пожарной безопасности могут спасти вашу жизнь. Не пренебрегайте этим.