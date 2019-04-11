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      На Львовщине от угарного газа умер ребенок: в дымовом канале нашли птицу

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      На Львовщине, отравившись угарным газом, умер четырехлетний мальчик. Его мама с отравлением попала в больницу. Когда же газовики начали искать причину трагедии –то в дымовом канале нашли ворона.

      Первым тревогу забил отец мальчика – он, по словам соседей, был в командировке. И не мог дозвониться до жены.

      Читайте также: Как уберечься от отравления угарным газом: полезные советы

      Спасти четырехлетнего Диму не удалось. Его тридцатилетнюю мать с отравлением доставили в больницу. В доме, где случилось горе, всего 12 квартир.

      чадний газ
      В дымовом канале нашли птицу

      В квартире были плита и котел. Газовики, прибыв на место, обнаружили, что тяги в дымовом канале котла не было. Ведь внутри нашли птицу.

      Когда сняли патрубок обнаружили посторонний предмет, когда вытащили оказалось, что это ворона. Как она упала туда – это только остается догадываться. Но , конечно, вылетелить она не могла. Угарный газ пошел в помещение,
      – рассказал технический директор ПАО "Львовгаз" Павел Сербан.

      С начала года во Львове от отравления угарным газом погибли 10 человек. В январе умерла молодая пара туристов из Киева. Вместе с еще двумя друзьями они снимали квартиру в центре Львова.

      Спасатели напоминают, угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха. Поэтому рекомендуют чаще проверять технику.

      Чем опасен угарный газ

      • Угарный газ без цвета, запаха и вкуса. Обнаружить его сложно, и то – лишь с помощью специальных приборов.

      • После того, как угарный газ попадает в организм, он соединяется с гемоглобином.

      • Как следствие, кровь теряет способность переносить и доставлять кислород тканями.

      • Из-за этого человек погибает от удушья.

      Главные симптомы отравления угарным газом

      Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради
      Главной причиной массовых отравлений является неправильное обращение с газовыми приборами

      И газовики,и медики утверждают: главной причиной массовых отравлений является неправильное обращение с газовыми приборами и неумение вовремя распознать симптомы отравления. Ведь их легко спутать с пищевым отравлением или даже гриппом.

      Основные симптомы:

      1. головная боль,
      2. утомление,
      3. отдышка,
      4. сухой кашель,
      5. тошнота.

      Более серьезные симптомы:

      1. потеря равновесия,
      2. потеря зрения,
      3. нарушение памяти или же потеря сознания.

      И все это даже в течение двух часов.

      Как уберечься от отравления угарным газом

      • Не используйте газовую плиту, чтобы обогреть свой дом.

      Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради
      Не обогревайте дом газовой плитой

      • Не устанавливайте вытяжку в помещениях, где есть газовый котел.

      Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради
      Вытяжка и газовый котел не должны быть в одном помещении

      * Имейте полезную привычку проверять, исправны ли газовые приборы.

      • Регулярно проветривайте помещение, если в них есть эти газовые приборы. А в окне такой комнаты еще и стоит установить так называемый проветриватель, чтобы был постоянный доступ кислорода.

      Если же у вас печное отопление, не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели.

      • Трещины в печной кладке или засоренный дымоход могут привести к беде.

      • Позаботьтесь о хорошей вентиляции. Это касается и квартир, и жилых домов, и гаражей.

      Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради
      Проверяйте вентиляции в доме

      Автолюбители, работающие в гараже с включенным двигателем тоже подвергают себя опасности.

      Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради
      Осторожно работайте в гараже

      • А чтобы быть полностью спокойным, купите специальный прибор – индикатор, который сигнализирует в случае утечки газа и угарного газа.

      Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради
      Индикатор угарного газа

      Элементарная внимательность и соблюдение правил пожарной безопасности могут спасти вашу жизнь. Не пренебрегайте этим.

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      Теги: Новости Украины ГСЧС Отравление Новости Львова
      Источник: 24 канал
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