На Львовщине от угарного газа умер ребенок: в дымовом канале нашли птицу

На Львовщине, отравившись угарным газом, умер четырехлетний мальчик. Его мама с отравлением попала в больницу. Когда же газовики начали искать причину трагедии –то в дымовом канале нашли ворона.

Первым тревогу забил отец мальчика – он, по словам соседей, был в командировке. И не мог дозвониться до жены.

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Спасти четырехлетнего Диму не удалось. Его тридцатилетнюю мать с отравлением доставили в больницу. В доме, где случилось горе, всего 12 квартир.



В дымовом канале нашли птицу

В квартире были плита и котел. Газовики, прибыв на место, обнаружили, что тяги в дымовом канале котла не было. Ведь внутри нашли птицу.

Когда сняли патрубок обнаружили посторонний предмет, когда вытащили оказалось, что это ворона. Как она упала туда – это только остается догадываться. Но , конечно, вылетелить она не могла. Угарный газ пошел в помещение,

– рассказал технический директор ПАО "Львовгаз" Павел Сербан.

С начала года во Львове от отравления угарным газом погибли 10 человек. В январе умерла молодая пара туристов из Киева. Вместе с еще двумя друзьями они снимали квартиру в центре Львова.

Спасатели напоминают, угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха. Поэтому рекомендуют чаще проверять технику.

Чем опасен угарный газ

• Угарный газ без цвета, запаха и вкуса. Обнаружить его сложно, и то – лишь с помощью специальных приборов.

• После того, как угарный газ попадает в организм, он соединяется с гемоглобином.

• Как следствие, кровь теряет способность переносить и доставлять кислород тканями.

• Из-за этого человек погибает от удушья.

Главные симптомы отравления угарным газом